الإعدام والمؤبد لـ"إرهابي" شارك باستهداف القوات الامنية واعتقال 13 متهماً في محافظتين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الإثنين، ثلاثة احكام بحق "ارهابي" ينتمي إلى تنظيم داعش، اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف احد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية، فضلا عن جريمة إخفائه خطف احد المواطنين، والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع ارهابية عام 2014".

وأضاف أن "الحكم الأول صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وأن الحكم الثاني صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 / 3 /8 وبدلالة المادة الرابعة /1، فيما صدر الحكم الثالث وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 2 من القانون نفسه".

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على (13) متهماً بينهم إرهابي "داعشي" واخرين مخالفين لضوابط وشروط الاقامة في جانب الرصافة.

وذكرت بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد الوكالات الاستخبارية من القاء القبض على 13 متهماً إرهابي داعشي مطلوب وفق المادة 1 /4 ارهاب بعد رصد تحركاته في منطقة "المشتل".

واشار الى "اعتقال (12) مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية في منطقة (الزعفرانية الأربع شوارع) ضمن جانب الرصافة".