الإعدام والمؤبد بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، يوم الأحد، أربعة أحكام بالإعدام بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أحكام بالإعدام صدرت بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته، كما صدرت أربعة أحكام أخرى بالسجن المؤبد بحق نجله لاشتراكه في الجريمة".

وأضافت "أقدم المدانون على قتل المجنى عليه مع ثلاثة من أفراد اسرته من بينهم زوجته واطفاله في قضاء هيت"، مبينة "صدرت هذه الأحكام بحق القاتل وفقا للمادة 406 /1 / أ/ج/ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه، فيما صدرت الاحكام بحق ابنه وفقا للمادة نفسها من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".

يشار إلى أن جريمة القتل، وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وجرى اعتقال المتهم فيها، بعد ساعات من حدوثها، حيث قتل مدير المحطة وعائلته ونحر رؤوسهم.