الإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي مجزرة "الجيايلة" في ديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين".

وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".

وشهدت قرية"الجيايلة" في أطراف قضاء الخالص، (18 كم شمال شرق بعقوبة)، في 20 شباط الماضي مجزرة بشرية راح ضحيتها 11 شخصاً بين قتيل وجريح بعد هجوم مجموعة من المسلحين على مدنيين كانوا متواجدين في مزرعتهم عند حدود قرية "البو بالي"، فيما اكدت قوات الأمن أن الحادثة نزاعات عشائرية قديمة.