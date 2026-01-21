الإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الأربعاء، احكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وذكر القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان أقدم على زرع عبوة ناسفة في أسفل عجلة المجنى عليه مما أدى إلى مقتله بتاريخ 15 / 10 / 2025 في منطقة الطارمية.

وأضاف أن الحكم جاء وفقاً لأحكام المادة 406 /1/ أ / ب من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

كما أصدرت المحكمة نفسها، وفقاً للبيان، حكماً ثانياً على المدان بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالشروع بقتل أربعة أشخاص كانوا مع المجنى عليه أثناء الحادثة حالت الإسعافات دون وفاتهم، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406 / 1 / أ / ب / 31 من القانون ذاته.

وفجر يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلته.

وبعد نحو أسبوع من عملية الاغتيال أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على خمسة متهمين في جريمة قتل المشهداني.