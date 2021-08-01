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الإعدام لأفراد عصابة أجهزوا على صاحب صيرفة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T11:19:04+0000
الإعدام لأفراد عصابة أجهزوا على صاحب صيرفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي يوم الأحد بصدور حكم بالإعدام بحق أفراد عصابة أقدم على قتل صاحب صيرفة في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات القادسية أصدرت عقوبة الإعدام بحق أفراد العصابة وهم خمسة الذين أدينوا بقتل صاحب أحدى الصيرفات وسط الديوانية.

وكانت العصابة قد قتلت في نهاية العام 2020 صاحب الصيرفة إلا أنه وبعد مضي أيام قليلة على وقوع الجريمة تمكن جهاز الأمن الوطني من القاء القبض على أفراد العصابة.

يشار إلى أن القتيل هو طليق النائبة السابقة في البرلمان ورئيسة هيئة الحماية الاجتماعية الحالي، القيادية في ائتلاف النصر هدى سجاد.

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