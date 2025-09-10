الإعدام لإرهابي قتل 6 عناصر من الجيش العراقي بتفجيرين شمالي بابل

شفق نيوز- بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق إرهابي مدان بقتل 6 عناصر من الجيش العراقي بتفجيرين شمالي بابل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكم صدر بحق الارهابي "عن جريمة تفجير عبوتين ناسفتين استهدفت القوات الأمنية".

وأضاف البيان، أن الحادث الذي وقع في منطقة جرف الصخر، أسفر عن مقتل ستة من منتسبي الجيش العراقي.

ووفقا لمجلس القضاء، فقد صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /