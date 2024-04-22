الإعدام لإرهابيين بتنظيم داعش في العراق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لمجلس القضاء العراقي، حكماً بإعدام إرهابيين اثنين ينتمون إلى تنظيم داعـش الإرهابي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين قاما بالعمل في المفارز المالية والإدارية والقتاليــة لتنظيم داعــــش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1، وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3و4 من قانون مكافحة الإرهــاب رقم 13 لسنة 2005".

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة تهريب النفط ومشتقاته.

وذكر بيان للقضاء العراقي، ورد للوكالة، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم منتوج النفط الخام المطابق للمواصفات التسويقية بغية التهريب والمتاجرة بها خلافاً للقانون".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 3/ أولا و 4/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و 49 من قانون العقوبات".