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الإعدام لأربعة متظاهرين قتلوا ضابطاً في واسط ومحتجون يدعون لـ"ثورة" ضد الحكم

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T09:08:14+0000
الإعدام لأربعة متظاهرين قتلوا ضابطاً في واسط ومحتجون يدعون لـ"ثورة" ضد الحكم

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكوت اليوم الخميس حكما بالاعدام بحق اربعة متظاهرين شباب بعد إدانتهم بقتل ضابط خلال احتجاجات قرب محطة كهرباء العزيزية في محافظة واسط.

في غضون ذلك ندد بيان منسوب إلى متظاهري واسط بقرار الحكم، داعيا إلى الخروج باحتجاجات عارمة أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر البيان أنه "نظرا لقرار القضاء الفاسد بالحكم على معتقلي العزيزية بالاعدام نطالب من جميع المحافظات بأن تستعد لثورة أمام القضاء العراقي في بغداد يوم الاحد الساعة العاشرة صباحا للطعن بالحكم".

وفي شهر حزيران من العام 2021 قُتل ضابط برتبة نقيب بهجوم بقنبلة يدوية استهدفت محطة كهرباء العزيزة في محافظة واسط.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في حينها، إن النقيب "علي عبد الحسن شايش" الذي اصيب في منطقة الرأس جراء استهدافه برمانة صوتية اثناء واجبه في حماية محطة شبكة كهرباء العزيزية توفي اليوم متأثرا بإصابته.

وأعلنت قيادة شرطة واسط، نهاية شهر حزيران الماضي، عن إصابة ضابط في الاحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

ووجه محافظ واسط محمد المياحي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في 29 من شهر حزيران العام 2021 في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ آنذاك جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.

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