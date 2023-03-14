الإعدام لنجفية قتلت زوجها بعد اقترانه بسورية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام امرأة نتيجة قيامها بقتل زوجها العام الماضي.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة نتيجة إدانتها بقتل زوجها رميا بالرصاص بعدما علمت بزواجه من امرأة عربية من دولة سوريا".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكانت امرأة نجفية اقدمت على اصابة برصاصات متعددة بمساعدة ولدها نهاية العام الماضي في منطقة الجمعية وسط النجف، بعدما علمت بزواجه من امراة عربية كزوجة ثانية له، وتوفي لاحقا الزوج متاثراً باصابته.