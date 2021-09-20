الإعدام لمنفذ جريمة مروّعة هزت الرأي العام العراقي (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، صدور حكمين بالاعدام بحق شخص نفذ جريمة قتل مروّعة هزت الرأي العام في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالإعدام شنقاً بحق المدان الذي نفذ جريمتي قتل لصاحب اسواق (ميليا مول) وابن شقيقته في منطقة الغزالية غربي بغداد.

وبينت ان الجريمة نفذها شقيقان قاما بعد قتل الضحيتين بسرقة إيرادات الأسواق ولاذا بالفرار، مضيفة انه بعد مطاردة استمرت لفترة وامتدت في ثلاث محافظات تم التوصل اليهما في محافظة صلاح الدين، والاشتباك معهما مما أدى الى مقتل احدهما والقبض على الاخر.