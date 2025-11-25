الإعدام لمدير زراعة بغداد السابق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام، بحق مدير زراعة بغداد السابق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، حكماً بالإعدام، بحق مدير زراعة بغداد السابق"، مبينا أن "المدان قام باقتحام مديرية زراعة بغداد مع مجموعة مسلحة والاشتباك مع القوات الأمنية بعد أن صدر بحقه قرار إعفاء من المنصب وتكليف آخر بدلاً عنه، مما أدى إلى استشهاد منتسب ومواطن واصابة آخرين".

وأضاف أنه "صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ووقع اشتباك مسلح في مديرية زراعة الكرخ ببغداد، في 27 تموز يوليو الماضي، بين مجموعتين من الحشد الشعبي، احتجاجا على تعيين مدير جديد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي.

وأعلنت وزارة الداخلية في حينها، عن اعتقال مدير زراعة بغداد السابق، إياد كاظم علي، بتهمة التورط في الاشتباكات، وقد فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث، وتم إحالة 14 مسلحا شاركوا في الهجوم إلى القضاء.