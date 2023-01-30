الإعدام لمدان قتل تدريسية وأبنتها في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بالحكم بإعدام مدان أقدم على قتل تدريسية وأبنتها بدافع السرقة في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكمها اليوم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل معاونة مدير مدرسة وابنتها من اجل السرقة في حي ميسان بمدينة الكوفة منتصف العام الماضي 2022.

وأضاف أن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالإعدام على متهم بقتل شاب ورمي جثته داخل النهر بالمحافظة.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات واسط قضت بالإعدام شنقا حتى الموت على متهم اعترف بجريمة قتل شاب في منطقة الخاچية ورمي جثته في نهر الدجيلي ليلا في مدينة الكوت على اثر خلاف مالي على ثلاثة الاف دولار".