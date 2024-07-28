الإعدام لمدان أشترك بقتل شخص في النجف والمؤبد لتاجر مخدرات بواسط

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان اشترك بقتل شخص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المدان المحكوم اشترك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بقتل مواطن من منطقة الحمام بناحية الحرية التابعة لمحافظة النجف.

في غضون ذبك أصدرت محكمة جنايات واسط، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".