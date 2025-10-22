الإعدام لمدان شارك بقتل خمسة من القوات الأمنية خلال فض نزاع عشائري في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأربعاء، حكما بالإعدام لمدان شارك بقتل خمسة من القوات الأمنية خلال فض نزاع عشائري في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكما بالإعدام بحق مدان عن جريمة قتل ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية".

وأضاف أن "المدان أقدم بالاشتراك مع متهمين اخرين باطلاق النار على القوات الأمنية أدى إلى مقتل خمسة، بينهم اثنان من الضباط وثلاثة منتسبين وإصابة 12 أخرين خلال عملية فض نزاع عشائري مسلح في منطقة المعامل شرق بغداد".

وبحسب البيان، فإن "الحكم الصادر بحقه، جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".