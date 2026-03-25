الإعدام لمدان بقتل ضابط ومفوض خلال تنفيذ واجب في كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، يوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بقتل ضابط برتبة رائد ومفوض منسوبين إلى قسم مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان أقدم على إطلاق النار تجاه الضابط والمفوض أثناء تنفيذ واجب رسمي للقبض عليه، كونه مطلوباً للقضاء.

وأضاف أن الحكم صدر بحق المدان استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.