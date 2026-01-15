الإعدام لمدان بجريمة قتل شاب في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الخميس، أن محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد المدانين بجريمة قتل وقعت في إحدى قرى ناحية أبي صيدا في شهر أيار/مايو، إثر خلافات سابقة بين الأطراف.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 405 قتل تأكيداً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وردعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وسلامة المجتمع.

وكانت منطقة زهيرات بناحية ابي صيدا قد شهدت في نهاية شهر أيار/ مايو في العام 2025 جريمة قتل بحق شاب بعمر 21 سنة، فيما القي القبض على أُسرة من أقرباء الضحية رجل وزوجته ونجلهما في المنطقة بعد أيام من الجريمة وضبط في منزلهم بندقية نوع كلاشنكوف.

كما اكتشفت التحقيقات وجود تطابقا بين الظروف الفارغة للرصاص في مسرح الجريمة والبندقية المضبوطة واعترف نجل العائلة بتنفيذه جريمة قتل الشاب.