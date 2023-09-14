الإعدام لمدان بتفجير زائرين شيعة شمالي بغداد

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق إرهابي مدان قام بتفجير موكباً أثناء زيارة الامامين العسكريين في العام 2022.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "التفجير راح ضحيته عدد من الضحايا وإصابة آخرين في منطقة التاجي شمال بغداد"، لافتا إلى أنه "قام بعد التفجير بتصوير الحادثة كونه احد عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مضيفا أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العراقية، القبض على عناصر تنتمي الى مايسمى بـ"ديوان الأمن والمعلومات وجيش العسرة والهندسة العسكرية والطبابة العسكرية" ضمن تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى معلومات تتعلق بتواجد أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى.

وتابعت، أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباراتي لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين ومن خلال التحقيق اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ( ديوان الامن والمعلومات وجيش العسرة والهندسة العسكرية والطبابة العسكرية) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية ، حيث دونت أقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء.

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .