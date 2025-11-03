الإعدام لمدانين ضُبط بحوزتهما 198 كغم من المخدرات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الاثنين، حكم إعدام بحق مدانين اثنين بحوزتهما 198 كيلوغراماً من المخدرات في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق مدانين اثنين بحوزتهما 102 كيلو غرام من مادة الكبتاجون المخدرة، إضافة إلى 96 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقهما إستناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".