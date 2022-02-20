الإعدام لقيادي في حركة عصائب اهل الحق بميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ميسان، يوم الاحد، بصدور حكم بالإعدام على قيادي في حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، بتهمة الإرهاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام بحق القيادي في عصائب اهل الحق حسن طرار الكناني وفق أحكام المادة 4 ارهاب، و406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في الثاني عشر من شهر شباط/ فبراير الجاري، أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طرار غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".

ووفقا للبيان فإن "المعتقل مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 ارهاب، وتمت عملية إلقاء القبض عليه في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

وعقب اعتقال الكناني، كشف مصدر أمني مسؤول يوم السبت السيرة الذاتية للمتهم والجرائم التي نفذها في محافظة ميسان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الكناني قاتل مأجور لأكثر من 20 مواطن وعليه 29 امر قبض وفق المواد 1/4ارهاب و 406 القتل العمد و421 عمليات خطف"، مشيرا إلى أن "أشقائه متهمين بالتورط معه في ارتكاب الجرائم وهم موقوفون حاليا في قسم مكافحة إرهاب واستخبارات ميسان".

وفي نفس يوم اعتقاله، أعلنت حركة عصائب أهل الحق، براءتها من "حسن طرار غليم الكناني" المتهم بتنفيذ عمليات قتل واختطاف في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأعلنت الحركة في بيان اليوم، دعمها "الكامل لإجراءات الأجهزة الامنية في المحافظة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف دون النظر الى انتماءاتهم الجهوية او العشائرية".

ولفت البيان إلى أن "الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد ) ليس لديه أي انتماء رسمي لحركتنا، وليس لنا أي علاقة به وسبق أن ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020".