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الإعدام لقاتل والد المحامي علي جاسب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-30T07:15:59+0000
الإعدام لقاتل والد المحامي علي جاسب جنوبي العراق

شفق نيوز/ اصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكما بالاعدام بحق المدان بقتل والد المحامي "علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالاعدام بحق المدان بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي".

وفي 24 تموز الماضي، أبلغ مصدر أمني، وكالة وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت شخصين اثنين مشتركين بأغتيال (جاسب الهليجي) والد المحامي المغيب (علي جاسب).

وفي آذار/ مارس 2021، قتل والد المحامي المغيب علي جاسب باطلاق نار من قبل مسلحين.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

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