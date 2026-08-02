الإعدام لقاتل ضابط بمكافحة إجرام البصرة.. والمؤبد لعنصر في عصابة "الثعلب" الدولية

شفق نيوز- البصرة / بغداد

أصدرت محكمتا جنايات البصرة والكرخ، يوم الأحد، أحكاماً مشددة في قضيتين منفصلتين؛ حيث قضت الأولى بالإعدام بحق مدان أقدم على اغتيال ضابط برتبة رائد في مكافحة إجرام البصرة، فيما حكمت الثانية بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ينتمي لعصابة "فوكستروت" الدولية المشهورة بـ"الثعلب".

إعدام قاتل ضابط البصرة

وذكرت محكمة جنايات البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكم بالإعدام صدر بحق المدان بقتل الرائد حسين أسعد أبو ريشة "بقصد الإخلال بالوضع الأمني وتحقيقاً لغايات إرهابية"، استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وكان أبو ريشة قد اُغتيل قرب منزله في البصرة يوم 31 أيار/ مايو الماضي، قبل أن تُسفر التحقيقات المشتركة التي وجّه بها وكيل وزارة الداخلية الأقدم حسين العوادي عن إلقاء القبض على المتهمين أثناء محاولتهما الفرار خارج البلاد.

المؤبد لتاجر مخدرات دولي

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ينتمي لشبكة "فوكستروت" (Foxtrot) الدولية المختصة بالاتجار بالمواد المخدرة في أوروبا، وفقاً للمادة 28/ أولاً من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المدان استخدم تطبيق "سيكنال" (Signal) لترويج المواد المخدرة، وتحويل عائداتها المادية إلى عملات رقمية مشفرة.

وكان المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي قد أعلن في وقت سابق التنسيق مع جهاز المخابرات العراقي والادعاء العام السويدي للإطاحة بأبرز عناصر هذه الشبكة (المعروفة بـ"الثعلب الكوردي" والتي يتزعمها راوة مجيد) بعد استحصال الموافقات القضائية بناءً على طلب رسمي من السلطات السويدية وملاحقات "اليوروبول".