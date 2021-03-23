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الإعدام لعنصر بارز بتنظيم داعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T10:57:03+0000
الإعدام لعنصر بارز بتنظيم داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة عراقية، عدة أحكام بالاعدام والسجن المؤبد بحق عناصر قالت إنهم بارزة في تنظيم داعش أبرز قالت إنهم عناصر عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "محكمة جنايات صلاح الدين / الهيأة الثانية أصدرت ستة احكام بالاعدام، وحكمين بالسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

واضاف ان "الإرهابي اشترك بالعديد من العمليات الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة على القوات الأمنية والهجوم على مقرات الحشد الشعبي وقتل ضابط في الجيش العراقي وجرائم خطف وتسليب مواطنين على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".

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