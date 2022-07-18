الإعدام لشخص قتل شقيقين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الإثنين، بإصدار حكم بالإعدام بحق متهم قتل شقيقين في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على متهم قام بقتل شقيقين في منطقة السهلية بالكوفة".

وفي 2 / 4 / 2022، افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بمقتل شابين اثنين اشقاء على يد جار لهما في قضاء الكوفة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات سابقة بين جيران بمنطقة السهلة في قضاء الكوفة بمحافظة النجف انتهت بمقتل شقيقين اثنين على يد جار لهما يتاجر بالمواد المخدرة".

وبين أن "المجنى عليهما في العشرينات من عمرهما، حيث طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".