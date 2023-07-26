الإعدام لشخص قتل شاباً بعد اغتصابه في النجف والإيقاع بمنفذ جريمة خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظتي ذي قار والنجف، اليوم الأربعاء، بأن محكمتي جنايات المحافظتين اصدرتا حكمين بحق مدانين بارتكاب جرائم خلاف القانون في المحافظتين المذكورتين، في وقت اعتقل فيه امن خانقين قاتلاً.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقضية قتل احد المواطنين العام الماضي بعد اغتصابه وتصويره ثم قتله بقضاء المشخاب جنوبي المحافظة".

وتابع المصدر، ان "قرار الإعدام صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ومن جانب اخر، قال مصدر امني، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين بحق لص بعدما تم ادانته بسرقة محل للمواد الغذائية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث قامت بتصويره كاميرا سرية زرعت داخل المحل التجاري المسروق"، لافتا إلى ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

وفي صعيد مواز، قال مصدر أمني، إن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية والاستخبارية في خانقين وبعد مقتــل شاب من مواليد عام 1995 في قرية (قاية) تمكن بعد ملاحقة وتحريات من القبض على القاتل.

وبين المصدر ان الجاني من مواليد 2003، وقد اعترف بارتكاب الجريمة وتم ضبط السلاح المستخدم فيها.