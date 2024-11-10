الإعدام لداعشي قتل نجل مسؤول كبير في شرطة صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر في محكمة استئناف كركوك، يوم الاحد، عن اصدار حكم الاعدام بحق احد عناصر تنظيم داعش متورط بقتل نجل مدير شرطة سليمان بيك والذي قتل في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة كركوك قضت بالحكم بالإعدام على احد عناصر تنظيم داعش متورط بقتل نجل مدير شركة سليمان بيم حيث تم قتله رميا بالرصاص في منطقة 55 جنوب شرقي كركوك، واعترف القاتل بتورطه بقتل المفوض معتز عبد الوهاب نجل العميد عبد الوهاب البياتي ولاكتمال التحقيق والنظر بالقضية قررت المحكمة الحكم بالإعدام على القاتل".

وأضاف المصدر؛ أن "المحكمة نظرت في أوراق المتهم والاعترافات وطريقة تنفيذه العملية واعترافه بالانتماء لتنظيم داعش وهو عنصر ضمن شبكة ارهابية متورطة باستهداف عناصر الاجهزة الامنية".

وأفاد مصدر أمني، يوم الجمعة 15 آذار الماضي، بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بقتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك التابعة لصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية في العاصمة بغداد ألقت القبض على الشخص الذي قام قبل أيام بقتل الشرطي نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك في منطقة 55 بمدينة كركوك".

وبين أن "مديرية استخبارات كركوك قامت بعد جمع المعلومات بملاحقة القاتل وتوصلت إلى مكان تواجده في بغداد"، مشيراً إلى أنه "يجري حالياً التحقيق معه قبل إحالته إلى الجهات المختصة".

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنه "بعد وقوع جريمة قتل المفوض معتز عبد الوهاب نجل العميد عبد الوهاب البياتي مدير شرطة ناحية سليمان بيك، تم تشكيل فريق عمل من قسم إجرام كركوك وخلال فترة قياسية أقصاها 24 ساعة تم التعرف على هوية الجاني ويدعى (ع. ج. ط.) وهو من سكنة ناحية سليمان بيك في صلاح الدين".

وتابع المصدر "بعد قتل الضحية هرب الجاني إلى محافظة ديالى ومن ثم إلى العاصمة بغداد، وبعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية في بغداد تم القبض على المتهم اليوم واعترف بأنه نفذ الجريمة لوجود خلافات بينهم".