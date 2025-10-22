الإعدام لداعشي شارك في عمليات مسلحة بنينوى

شفق نيوز- بغداد

أًصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق مدان بالانتماء الى تنظيم داعش، شارك في أعمال إرهابية مسلحة في نينوى.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان "أقدم بالاشتراك في أعمال إرهابية مسلحة بهدف زعزعة الامن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة نينوى سنة 2014".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".