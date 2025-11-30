الإعدام لثلاثة تجار مخدرات في بغداد وضبط رابع بالفلوجة

شفق نيوز– بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات، بعد ضبط بحوزتهم 18 كغم من مادة الحشيشة المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كمية المخدرات بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين"، مشيرًا إلى أن الأحكام صدرت استنادًا إلى أحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.

وفي الأنبار، أعلنت قيادة شرطة محافظة، اليوم، إلقاء القبض على أحد الأشخاص بحوزته مواد مخدرة ومسدس صوتي خلال عملية أمنية نفذت في حي المعلمين الثاني وسط مدينة الفلوجة.

وقالت في بيان، أن "مفارز شرطة الفلوجة نفذت واجباً أمنياً استهدف أحد المشتبه بهم في حي المعلمين 2، وأسفر عن إلقاء القبض على شخص ضبطت بحوزته 39 حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال، إضافة إلى مسدس صوتي".