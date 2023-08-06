الإعدام لتاجر مخدرات قتل منتسباً في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق تاجر بالمواد المخدرة قام بقتل منتسب في القوات الأمنية بالعاصمة بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "إثناء تنفيذ أمر إلقاء القبض عليه حصلت مقاومة مما أدى إلى استشهاد احد إفراد القوة وإصابة منتسب آخر".

وأضاف "وجدت المحكمة إن الأدلة المتحصلة، هي أدلة كافية ومقنعة لإدانة المـتهم وفق إحكام المـادة 30/ثالثـا مـن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية".