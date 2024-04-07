الإعدام لامرأة قتلت طفلاً عبر سقيه "سُمّ الفئران" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائيا بحق مدانة بقتل طفل عمره شهر واحد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهمة تمت ادانتها بقتل (ابن بنت زوجها) البالغ من العمر شهرا واحدا وذلك بوضع مادة سم الفئران في الرضاعة وإذابتها في الحليب وإرضاع المجني عليه في منزلها الواقع بمنطقة (البراكية) وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان" القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".