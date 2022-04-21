الإعدام شنقا لمنفذي تفجير مفخخة في الرمادي والحبس الشديد بحق أحد أتباع الصرخي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الخميس، احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة ارهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين الاربعة والذين عملوا مع عصابات داعش الارهابية ، اقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة ، نوع كيا برايد والتي أدت إلى اصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الامنية ، وثلاثة مواطنين اثناء مرورهم مع حدوث اضرار مادية".

وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنح العمارة، حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين) بحق احد اتباع المتهم الهارب (محمود الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في احد المساجد في محافظة ميسان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " المدان كان يعتدي في (خطبة الجمعة) وبطريقة علنية على معتقدات الطوائف الدينية، فضلا عن ترويج افكار المتهم (محمود الصرخي) التي يعتدي فيها على المعتقدات والتحقير بالشعائر".

ووفقا للبيان فإن" الحكم على المدان يأتي استنادا لأحكام المادة (372 /1) من قانون العقوبات".