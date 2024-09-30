"الإعدام شنقاً" لمنفذي تفجير سيارة مفخخة في "الباب الشرجي" قبل 10 سنوات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائياً بحق 5 إرهابيين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد 5 إرهابيين تمت ادانتهم بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة في باب الشرجي قبل أكثر من 10 سنوات في العاصمة بغداد".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

من جانب اخر، افاد مصدر امني بمحافظة النجف بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق متهم تمت إدانته بانتحال صفة ضابط في الأمن الوطني وأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل تعيينهم في الجهاز"، مبينا أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 106 الصادر عن مجلس قيادة الثورة".