الإعدام شنقا لـ"داعشي" قتل عنصرين في الجيش العراقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالإعدام شنقا على عنصر بتنظيم داعش، نفذ عمليات إرهابية ضد الجيش العراقي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "المجرم قتل منتسبين اثنين في الجيش العراقي وأصاب آخر في محافظة بابل منطقة جرف الصخر وقام أيضا بالاعتداء بالأسلحة النارية على مراكز الجيش والشرطة".

وأضاف بأن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".