الإعدام شنقاً لثلاثة مدانين بجريمة قتل في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائياً بحق ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بقتل أحد المواطنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة متهمين، تمت إدانتهم بقتل أحد المواطنين على خلفية خلاف نشب بسبب مطعم (بسيطة مشويات) وسط مدينة النجف".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل".