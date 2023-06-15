الإعدام شنقاً لتاجر مخدرات عراقي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا المخدرات، يوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً لتاجر مخدرات عراقي ينقلها بين محافظتين.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم (أ. ف. م) استناداً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وبينت أن المحكوم تم ضبطه وهو ينقل 397 ألف حبة مخدرة من نوع (صفر واحد) بوزن 69 كغم و400 غرام من أحد المنافذ الحدودية في محافظة الأنبار الى منطقتي الاسكندرية والحصوة بمحافظة بابل.