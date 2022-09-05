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الإعدام شنقا حتى الموت لـ"مسؤول مفارز داعش"

Category: أمـن

Date: 2022-09-05T16:47:38+0000
الإعدام شنقا حتى الموت لـ"مسؤول مفارز داعش"

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، حكما بإعدام مسؤول المفارز الإرهابية في تنظيم "داعش" الإرهابي وفقا لبيان اصدرته هيئة الحشد الشعبي وورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان؛ إلى أن المدان تم القبض عليه من قبل الحشد الشعبي في وقت سابق.

وتابع البيان؛ أن الإرهابي المدان يعد احد أبرز أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (قاطع جنوب بغداد) بصفة مسؤول مفارز والتي قامت بالعديد من عمليات استهداف ارتال القوات الأمنية واغتيال المواطنين والتهجير الطائفي للعوائل و الخطف والمساومة.

واضاف أن المدان انتمى سابقا الى تنظيم "القاعدة" الإرهابي وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش العراقي.

وبين أنه قد تم إلقاء القبض على الإرهابي المذكور بخطة استخبارية نوعية مع ملاحقة ورصد رقمي وكمين محكم من قبل مديرية الأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) بعد استحصال الموافقات القضائية.

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