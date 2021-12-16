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الإعدام شنقا حتى الموت لـ"رافع مشحن عباس الجميلي"

Category: أمـن

Date: 2021-12-16T08:46:53+0000
الإعدام شنقا حتى الموت لـ"رافع مشحن عباس الجميلي"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "المجرم الهارب (رافع مشحن عباس الجميلي) "والذي عمل بمنصب أمير لتنظيم داعش في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، إن "المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الأنبار عام الفين وتسعة عشر، وجريمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهدافه للقوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الارهابية في الفلوجة والكرمة".

وأضاف البيان أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/١ وبدلالة المادة الثانية/٣ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".

وكان الجميلي صدرت بحقه أوامر بالقبض من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق، بعد ظهوره بمقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وهو يحرض على السلطات الدستورية ويهدد القوات الامنية بالقتل.

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