الإعدام شنقا بحق إرهابي قتل جنديين في الجيش العراقي وتفكيك خلية "خطيرة" لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالإعدام شنقا بحق مدان ينتمي لتنظيم داعش قتل جنديين إثنين في الجيش العراقي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن"المجرم الإرهابي قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثثهم في محافظة الانبار وذلك تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم وتحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف أنه "خلال عام 2015 عثرت القوات الأمنية في محافظة الموصل على (هاردات وحاسبات) تتضمن قوائم أسماء عصابات داعش وتسجيلات فيديو تتضمن جرائم العصابات الارهابية حيث يظهر المجرم في إحدى مقاطع الفيديو وهو يقوم بنحر المجنى عليهما مع صور فوتوغرافية".

وتابع البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالـة المـادة الثانيـة /5 /8 مـن قـانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005".

في غضون ذلك أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أنها فككت خلية ارهابية "خطيرة" في محافظة ديالى

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أن الخلية مكونة من ثلاثة عناصر قدموا الدعم بالمعدات والاغذية لاوكار تنظيم داعش واشترك احدهم بعملية خطف مواطنين اثنين عام 2020.

ووفقا للبيان فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء اصوليا.