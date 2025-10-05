الإعدام بحق مدان بحوزته 20 كيلو غراما و15 ألف حبة من مواد مخدرة مختلفة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة بغداد، يوم الأحد، حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء العراقي الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضبط بحوزة المدان 20 كيلو غراما من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى 15 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، فضلا عن أسلحة متنوعة ورمانة يدوية ومبالغ مالية".

وأضاف البيان، أنه "صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".