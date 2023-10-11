الإعدام بحق مدان ذبح طفلاً في سوق شعبية وأمام أنظار المارة في النجف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق مدان أقدم على ذبح طفل بواسطة سكين وأمام أنظار المارة من الناس.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "المدان قام بشراء سكين وذبح بها الطفل البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما وفصل رأسه عن جسده في سوق حي الأنصار في مدينة النجف وأمام أنظار جموع من الناس المتواجدين".

وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة 406 /1/ج مـن قـانون العقوبات".

وكان مصدر امني بمحافظة النجف قد افاد، يوم 17 من شهر أيلول الماضي، بأن رجلا أقدم على نحر أحد الأطفال وسط المدينة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الجاني رجل أربعيني نحر فتى يبلغ 14 عاما من عمره، في سوق الأنصار وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجاني بمساعدة المواطنين الموجودين في السوق".