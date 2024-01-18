الإعدام بحق قاتلة الطفلة "ريتاج" شمالي بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي مطلع، يوم الخميس، أن محكمة جنايات بابل أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق امرأة أُدينت بقتل (الطفلة ريتاج) في ناحية الاسكندرية شمال محافظة بابل.

وكشفت قيادة شرطة محافظة بابل، في وقت سابق عن القبض على أحد مرتكبي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري البالغة من العمر 9 سنوات، بطريقة وحشية أثارت غضبا داخل المجتمع العراقي.

وأضافت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة إمرأة تبلغ من العمر 36 سنة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جار بالحادثة .

وكانت شرطة بابل قد أعلنت في شهر ايلول/سبتمبر من العام 2023 العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة بشعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، علما بأنه يقع في ناحية الاسكندرية شمال المحافظة.

وأضافت أنه بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية.

البيان تابع: "تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو بعد جهود من التحري والبحث، وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل أحد غرف منزل في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل".