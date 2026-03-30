الإعدام بحق قاتل النقيب حارث السوداني

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، يوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق المدان أحمد صبري رشيد عن جريمة قتل النقيب حارث السوداني وحمزة عبد محسن عام 2017 في قضاء الطارمية.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان، المنتمي إلى تنظيم "داعش"، أقدم على خطف وقتل المجني عليهما بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين لتحقيق غايات إرهابية.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن سابقاً صدور حكم بالإعدام بحق أحد المتورطين في قتل ضابط الاستخبارات النقيب حارث السوداني، بعد اعتقاله إثر سنوات من الملاحقة.

وكشفت التحقيقات أن المُدان ينتمي لتنظيم داعش منذ عام 2008، وشارك في نقل عناصر وعبوات ناسفة وتنسيق عمليات انتحارية، قبل أن يتورط في استدراج السوداني إلى الطارمية شمالي بغداد واختطافه وإعدامه.

ويُعد السوداني، الملقب بـ"صياد الدواعش"، من أبرز ضباط الاستخبارات الذين اخترقوا التنظيم لمدة 16 شهراً وأحبطوا عشرات الهجمات، قبل أن ينقطع الاتصال به في كانون الثاني 2017، ثم ينشر تنظيم داعش لاحقاً مقطعاً يظهر إعدامه في آب من العام نفسه.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017 انقطع الاتصال بالنقيب حارث السوداني فجأة في ريف الطارمية شمالي بغداد، قبل أن يقوم تنظيم "داعش" بنشر فيديو إعدام السوداني في آب/ أغسطس 2017، حيث تعرف شقيقه عليه فيه.