الإعدام بحق قاتل الضابط بالجيش العراقي "ابو بكر السامرائي"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالاعدام بحق قاتل الملازم أول في الجيش العراقي "ابو بكر السامرائي".

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم الأربعاء، أن "المجرم الارهابي والذي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم مع مجموعته الارهابية على قتل الشهيد ابو بكر السامرائي في شهر شباط من عام 2017 بعد خطفه في منطقة النخيب".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و5و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي 25 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 كان الملازم أول في الجيش العراقي أبوبكر عباس السامرائي مكلفا بمهمة إيصال صهريج وقود إلى وحدته في منطقة “المخاط" في الصحراء غربا بالقرب من الحدود مع السعودية، ولدى عودته بعد إنجاز المهمة اعترضه مسلحون مجهولون في نقطة تفتيش وهمية واختطفوه مع اثنين من رفاقه العسكريين.

ونشر تنظيم داعش بعد شهر من عملية الاختطاف مقطع فيديو لأحد مسلحيه وهو ينحر الملازم أول أبوبكر أحمد السامرائي الذي لم يحن رأسه أمام سكين ناحريه.

وأغفل التنظيم الاسم الأول للملازم وقدمه باسم والده عباس للإيحاء بأنه شيعي، حسب ما رأى ناشطون ومعلقون على الحادث.

وكانت ردة الفعل، بعد نشر التنظيم مقطع الفيديو، معاكسة تماما لأهداف "استراتيجية" داعش، إذ حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات تتغنى بشجاعة أبوبكر الذي بقي "شامخا" حتى بعدما استقرت سكين المسلحين على رقبته.

وتمكنت قوة من الحشد الشعبي، في شهر آب /اغسطس من العام 2019 من العثور على جثمان الضابط في الجيش العراقي "ابو بكر السامرائي" الذي ذبحه تنظيم داعش نهاية العام الماضي.

والقت قوة من اللواء 45 في الحشد لشعبي القبض على المجموعة التي نفذت عملية القتل بحق "السامرائي" في قضاء القائم بمحافظة الانبار غربي البلاد.

وعثرت القوة على جثمان "السامرائي" بعد اعترافات المجموعة، بحسب ما افاده اللواء 45 بالحشد انذاك.