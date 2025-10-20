الإعدام بحق "إرهابي" فجر سيارتين مفخختين في المثنى

شفق نيوز- المثنى

أعلنت محكمة جنايات المثنى، اليوم الاثنين، إصدار حكم بالإعدام بحق "إرهابي" أدين بتفجير سيارتين مفخختين في قضاء الرميثة عام 2013.

وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي نفذ جريمته في الحي الصناعي بقضاء الرميثة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من السيارات والمحلات القريبة".

وأشار البيان إلى أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المواد الثانية/1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".