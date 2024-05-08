الإعدام بحق "خال طفلة" اغتصبها ثم قتلها في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بحق مدان بقتل ابنة شقيقته وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت إدانته بقتل ابنة شقيقته بواسطة 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، ثم الادعاء بان الكلاب السائبة نهشت جسدها بمنطقة حي الميلاد الشهر الماضي وسط النجف".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ومنتصف نيسان الماضي، كشف مصدر أمني في النجف، تفاصيل مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً في حي النداء بالمحافظة، وادعى قاتلها سبب مقتلها "هجوم من كلاب سائبة"، وبين المصدر حينها، أن خال الطفلة هو من قام بقتلها بعد "اغتصابها".