الإعدام بحق المسؤول عن تفجير سوق البالات

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام بحق "والي الجنوب" في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الضحايا والجرحى.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المجرم اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي منذ عام 2012 وقام بالتخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)" .

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكان تفجير انتحاري مزدوج استهدف في كانون الثاني 2021 السوق الشعبي الخاص بالملابس المستعملة "البالاّت" في "ساحة الطيران" وسط بغداد، موقعاً عشرات الضحايا والجرحى.