الإعدام بحق "ارهابي" هاجم وحدة عسكرية في ديالى

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، على خلفية هجوم استهدف القوات الأمنية في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المدان نفّذ، بالاشتراك مع مجموعته الإرهابية، هجوماً على وحدة تابعة للجيش العراقي عام 2017، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 12 منتسباً.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.