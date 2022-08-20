الإطاحة بمتاجرين بالمخدرات بحوزة احدهم 45 ألف حبة وإصابات باشتباك مسلح بنينوى وبغداد

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم السبت، القبض على 14 متهماً بقضايا المخدرات احدهم تاجر بحوزته 45 الف حبة في محافظة نينوى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة للأمن والإنضباط (الهيئة التحقيقية والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بأحد كبار تجار المخدرات في محافظة نينوى".

وأضاف، أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية خاصة وبكمين عالي الخطورة وبجهد استخباري نوعي وبعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبحوزته اكثر من (45000) حبة من نوع الكبتاجون المخدرة".

وأوضح أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والاصولية بحق المعتقل".

وفي السياق، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نينوى من القاء القبض على ثلاثة عشر متهما ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضبط بحوزة احدهم عدد من حبوب الحبوب المخدرة كما ضبط بداخل دار احد المتهمين ( 16 اطلاقة لسلاح نوع bkc ) ، وكذلك ضبط بداخل عجلة متهم اخر عدد من الحبوب مختلفة الانواع ، كما ضبط بحوزة متهم رابع ( ٤،٥ غم من مادة الكرستال )، وضبط بحوزة المتهم الخامس (سلاح ناري بداخله ٤ اطلاقات ) وبحوزة المتهم السابع ( ١٣ حبة مؤثرات عقلية مجهولة النوع ) ، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادتين ٢٨ و ٣٢ من قانون مكافحة المخدرات".

وفي بغداد، افاد مصدر امني، بوقوع إصابات نتيجة اشتباك مسلح في منطقة النهران جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة شبان من مواليد (2003 و2000 و1987) اطلقوا النار على عجلة بداخلها شخص تولد 1995 ضمن حي الوحدة في قضاء النهروان، بسبب خلاف على بيع وشراء قطعة سلاح".

وأضاف ان "صاحب العجلة قام بالرد عليهم وتمكن من اصابة اثنين منهم"، مشيراً الى ان "قوة امنية تدخلت وتمكنت من اعتقالهم وايداعهم التوقيف".