الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الاحد، القبض على احد "الارهابيين" وبحوزته قاعدة بيانات لتنظيم "داعش".

وقال قائد الفرقة الالية في الشرطة اللواء محمد جواد جعفر في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث تمكنت، اليوم، من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج. م. ع.) بعملية أمنية في كركوك"، مبيناً أن العملية "تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بالمحافظة".

وأوضح جعفر، أن "القوة الامنية ضبطت بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي"، مشيراً إلى "إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".