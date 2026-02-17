الإطاحة بإرهابي وإيراني وهارب في 3 محافظات

شفق نيوز- بابل/ البصرة/ النجف

أعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوب بقضايا الإرهاب بعد متابعة وتحديد موقعه داخل محافظة بغداد، فيما أفاد مصدران باعتقال مدان بعد ساعات على هروبه من محكمة في النجف، والقبض على مسافر إيراني بحوزته الآلاف من الحبوب المخدرة في البصرة.

وذكرت شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب) بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لفترة زمنية وصولاً إلى تحديد موقعه في منطقة العامرية داخل محافظة بغداد".

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"القبض على مسافر إيراني في منفذ الشلامجة الحدودي بحوزته 2900 حبة من مادة الترامادول الحمراء المخدرة"، مبيناً أن "المادة كانت مخبأة بكيس من الرز في محاولة لتهريبها إلى داخل البلاد".

أما في النجف، فقد أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، بـ"اعتقال شخص بعد 8 ساعات على هروبه من محكمة بعد صدور حكم بالحبس 4 أشهر بحقه بسبب دعوى مشاجرة".