الإطاحة بأربعة متهمين قتلوا شخصين بحادثين منفصلين في بغداد وواسط

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظتي بغداد وواسط، يوم السبت، من الإطاحة بأربعة متهمين بقتل شخصين بحادثين منفصلين.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود حالة قتل في منطقة (الدوانم) ببغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء ومفرزة من مركز شرطة شهاب التميمي ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ، تم خلالها القبض على ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 27 عام بواسطة سلاح (مسدس) استخدم في الجريمة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأحيلوا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي واسط، ذكرت قيادة شرطة المحافظة، أن "قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد الفهد أشرف على فريق العمل الذي تم تشكيله من محققي مكافحة اجرام واسط بعد حادث قتل مواطن طعنا بالسكاكين حيث وجه ببدل الجهود للوصول إلى الفاعل وبالفعل تمكن فريق العمل من تحديد هوية القاتل خلال أقل من 24 ساعة ومداهمة مكان تواجده وإلقاء القبض عليه واصطحابه الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".